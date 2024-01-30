Ефимов: торги на шесть проектов КРТ пройдут в Москве в первом квартале 2024 года

Торги на право реализации шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) состоятся в столице в феврале – марте 2024 года. На участках бывших промзон появятся развитые городские кварталы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадки расположены на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке, а также в Зеленограде. Заявочные кампании уже стартовали, торги пройдут с 8 февраля по 21 марта в зависимости от лота», – отметил заммэра.

Предложенные на торги территории находятся в районах Крюково, Покровское-Стрешнево, Ростокино, Рязанский, Северное Медведково и Южное Тушино.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, одной из самых крупных площадок стал участок бывшей промзоны «Медведково», его площадь составляет 26,78 гектара.

Прием заявок на участие в открытых аукционах завершается в период с 1 февраля по 12 марта. Для участия в торгах приглашаются все заинтересованные лица, в том числе собственники имущества, расположенного на этих территориях.

«Там предусмотрено строительство около 252 тысяч квадратных метров жилья, а также более 438 тысяч квадратных метров производственных, общественно-деловых и социальных объектов, в том числе детского сада, школы и спорткомплекса», - сказал он.

Для реализации намеченных целей потратят 61 миллиард рублей.

В рамках программы КРТ в Москве строятся многофункциональные городские кварталы. Сейчас в мегаполисе реализуется 22

