В РЖД разъяснили, кто должен собирать и застилать белье в поездах
14 августа23:37
Пассажиры поездов не обязаны сдавать постельное белья после завершения поездки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК, дочернее предприятие РЖД).
Отмечается, что обязанность собирать белье закреплена за проводниками поездов. Кроме того, по просьбе пассажиров проводники могут помочь застелить полку.
Ранее в сети появилось видео конфликта пассажирки поезда с проводницей из-за сдачи белья. Это послужило поводом для комментария со стороны РЖД.
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