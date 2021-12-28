«Найдут, когда выпить»: Психолог разнес идею Жириновского отменить новогодние каникулы

Длинные новогодние каникулы нельзя отменять, потому что это единственная возможность для россиян провести больше времени со своими детьми. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности, присоединив эти дни к отпускам россиян. При этом Ениколопов подчеркнул, что это не отразится на привычке граждан отдыхать в начале января.

«Для эгоистичных россиян это предложение Жириновского подходит: для тех, кто хочет быть чайлдфри, не участвовать в воспитании детей. Но в это время зимние каникулы у школьников, и семейные россияне проводят эти каникулы вместе с детьми. Это основа этого праздника, а не благостное состояние – в России празднуют много праздников. То, что было заложено еще в Советском Союзе. Этот праздник очень функциональный, потому что многие уезжают с детьми отдыхать в теплые края, или проводят зимний досуг», - подчеркнул психолог.