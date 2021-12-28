«Найдут, когда выпить»: Психолог разнес идею Жириновского отменить новогодние каникулы
Психолог Сергей Ениколопов заявил, что подобное предложение придется по нраву эгоистичным россиянам, но не поможет в борьбе с алкоголем.
Длинные новогодние каникулы нельзя отменять, потому что это единственная возможность для россиян провести больше времени со своими детьми. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники из-за экстремального скачка смертности, присоединив эти дни к отпускам россиян. При этом Ениколопов подчеркнул, что это не отразится на привычке граждан отдыхать в начале января.
«Для эгоистичных россиян это предложение Жириновского подходит: для тех, кто хочет быть чайлдфри, не участвовать в воспитании детей. Но в это время зимние каникулы у школьников, и семейные россияне проводят эти каникулы вместе с детьми. Это основа этого праздника, а не благостное состояние – в России празднуют много праздников. То, что было заложено еще в Советском Союзе. Этот праздник очень функциональный, потому что многие уезжают с детьми отдыхать в теплые края, или проводят зимний досуг», - подчеркнул психолог.
Он заявил, что не поддерживает предложение Жириновского.
«Вообще ко всему, что предлагают политики, нужно относиться со скепсисом. Если это делается для того, чтобы не было выпивки десять дней зимой, то россияне приспособят это к своим отпускам – и тоже будет выпивка, только не жизнерадостно, а – мрачно», - заключил Ениколопов.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе - это глупости, а десятидневные новогодние каникулы и так никому не нужны.
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