На лекарства для российских льготников правительство выделяет почти 1 млрд рублей дополнительно

«Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам», - говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что для льготных категорий граждан ежемесячная сумма, которая предназначена на получение бесплатных лекарств, медизделий и лечебного питания, проиндексирована.

«Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц», - отметили в пресс-службе кабмина.

Благодаря решению правительства бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году выросли более чем на 988 млн рублей.

Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил в эфире НСН, что в правительстве часто принимаются решения, лоббирующие интересы компаний, которые продают именно дорогие лекарства в России.

«Жизненно необходимые лекарственные препараты не исчезнут из продажи. Они просто будут закупаться у других производителей по более высоким ценам - в два, в три, а то и больше раз дороже. Есть тут определенный лоббизм со стороны производителей дорогих лекарств, они, конечно, заинтересованы в вымывании дешевых лекарств с рынка. Чем больше правительство закупает дорогих лекарств, тем меньше идет на другие цели здравоохранения», - рассказал он.

