На лекарства для российских льготников правительство выделяет почти 1 млрд рублей дополнительно
Еще 988 млн рублей правительство выделяет на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для российских льготников. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ, сообщила в субботу пресс-служба правительства.
«Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями. Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам», - говорится в официальном сообщении.
Также отмечается, что для льготных категорий граждан ежемесячная сумма, которая предназначена на получение бесплатных лекарств, медизделий и лечебного питания, проиндексирована.
«Теперь это 886,4 рубля на одного человека в месяц», - отметили в пресс-службе кабмина.
Благодаря решению правительства бюджетные расходы на социальную помощь в 2020 году выросли более чем на 988 млн рублей.
Ранее президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН, профессор Сергей Колесников объяснил в эфире НСН, что в правительстве часто принимаются решения, лоббирующие интересы компаний, которые продают именно дорогие лекарства в России.
«Жизненно необходимые лекарственные препараты не исчезнут из продажи. Они просто будут закупаться у других производителей по более высоким ценам - в два, в три, а то и больше раз дороже. Есть тут определенный лоббизм со стороны производителей дорогих лекарств, они, конечно, заинтересованы в вымывании дешевых лекарств с рынка. Чем больше правительство закупает дорогих лекарств, тем меньше идет на другие цели здравоохранения», - рассказал он.
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