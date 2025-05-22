На Кубани задержали экс-вице-губернатора Краснодарского края
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому региону задержали отстраненного 21 марта от должности вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Накануне губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что курировавшему строительную сферу региона Нестеренко было предложено покинуть свой пост из-за стагнации подведомственной ему области и срывов сроков строительства.
По данным Telegram-канала Kub Mash, претензии к Нестеренко могут касаться его бывшего места работы — «Главного управления строительства Краснодарского края».
Ранее был задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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