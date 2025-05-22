На Кубани задержали экс-вице-губернатора Краснодарского края

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому региону задержали отстраненного 21 марта от должности вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

Накануне губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что курировавшему строительную сферу региона Нестеренко было предложено покинуть свой пост из-за стагнации подведомственной ему области и срывов сроков строительства.

По данным Telegram-канала Kub Mash, претензии к Нестеренко могут касаться его бывшего места работы — «Главного управления строительства Краснодарского края».

Ранее был задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края
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