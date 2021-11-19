На Кубани ввели QR-коды для посещения всех ТРЦ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале объявил, что для посещения всех торгово-развлекательных центров в регионе понадобится QR-код, справка о перенесённом коронавирусе или медотводе.

Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

По его словам, новые ограничения вводятся «с учётом ухудшения эпидситуации» и будут действовать с 22 ноября по 18 января.

«Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания», - добавил Кондратьев.

Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте 60 лет и старше, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусКарантинКубаньКраснодарский Край
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