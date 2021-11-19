На Кубани ввели QR-коды для посещения всех ТРЦ

По его словам, новые ограничения вводятся «с учётом ухудшения эпидситуации» и будут действовать с 22 ноября по 18 января.

«Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания», - добавил Кондратьев.

Ранее в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей в возрасте 60 лет и старше, сообщает RT.

