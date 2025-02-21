На Кубани демонтаж танкера «Волгонефть-239» выполнили на 50%
Демонтаж конструкций танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в районе мыса Панагия на Кубани, выполнен на 50%. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
В ходе еженедельного заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС, он отметил, что работы, завершение которых намечено на 31 марта, «ведутся с некоторым опережением графика».
«После утилизации судна будет осуществлен демонтаж технической обваловочной конструкции в зоне проведения работ для возвращения этого участка акватории к исходному состоянию», - заключил вице-премьер.
Ранее Савельев заявил, что министерство транспорта РФ до конца февраля подготовит предложения по предотвращению разлива мазута из затонувших фрагментов танкеров в Чёрном море, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru