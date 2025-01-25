На Крымском мосту для въезжающих в Крым ввели паспортный контроль
Сплошной паспортный контроль ввели на Крымском мосту по направлению в Крым, сообщил заместитель министра транспорта республики Александр Овдиенко.
По его словам, спецслужбы ведут антитеррористические мероприятия. Овдиенко попросил граждан иметь при себе оригинал документов.
Чиновник также добавил, что паспорт можно предъявить через приложение «Госуслуги».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что широкомасштабные межведомственные учения по противодействию диверсантам будут проведены 25 января на территории двух муниципалитетов на западе Крыма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru