На Крымском мосту для въезжающих в Крым ввели паспортный контроль

По его словам, спецслужбы ведут антитеррористические мероприятия. Овдиенко попросил граждан иметь при себе оригинал документов.

Чиновник также добавил, что паспорт можно предъявить через приложение «Госуслуги».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупреждал, что широкомасштабные межведомственные учения по противодействию диверсантам будут проведены 25 января на территории двух муниципалитетов на западе Крыма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

