Масштабные противодиверсионные учения пройдут на западе Крыма 25 января

Широкомасштабные межведомственные учения по противодействию диверсантам будут проведены 25 января на территории двух муниципалитетов на западе Крыма. Их анонсировал глава республики Сергей Аксёнов в соцсетях.

Он уточнил, что мероприятия будут проходить в субботу в Сакском районе, а также в Евпатории. В учениях задействуют формирования территориальной обороны «Барс-Крым», представителей министерства обороны РФ, а также других силовых структур правоохранительной направленности.

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По словам Аксенова, в ходе мероприятий будут отрабатываться противодействие проникновению диверсантов на территории Крыма. Исходя из поставленных задач, не исключено полное блокирование районов с проведением досмотров граждан, предупредил глава республики.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий раз такого рода маневры проводились на полуострове в сентябре 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:Сергей АксеновДиверсияКрым

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