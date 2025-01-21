Над Крымом сбили семь украинских беспилотников

В российском оборонном ведомстве добавили, что семь БПЛА сбили российские средства ПВО в период с 19:20 до 20:15.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили пять дронов ВСУ над территорией Белгородской области с 13:05 до 14:15, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».