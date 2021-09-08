«Новый век транспорта» В Госдуме делают ставку на водоробусы

«Электробусы – это тоже транспорт с нулевым выбросом, но производство электроэнергии идет уже не с нулевым. Для того, чтобы зарядить эти батареи, их надо подключать к системе генерации электроэнергии. Плюс есть вопрос утилизации отработанных батарей – это тоже серьезная задача, в том числе в плане экологии. Это не лучше или хуже – это совершенно другой век и другое поколение двигателей и общественного транспорта. За водородом будущее – все это хорошо понимают», - подчеркнул Бурматов.

По его словам, пока рано говорить о стоимости водоробусов, а в серийное производство они поступят только, если будут абсолютно безопасными.

«Сейчас нет серийных образцов, поэтому о ценах говорить преждевременно. По большому счету, пока идет технологическая конкуренция. Когда будут серийные образцы, можно будет сказать, какова себестоимость в массовом производстве. Массовый сегмент будет только в том случае, если это будет абсолютно безопасно», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что водоробусы – это дорогой и потенциально опасный вид транспорта.

Как заявлял глава «Ростеха» Сергей Чемезов, главное преимущество водоробуса перед электробусом – величина пробега после одной заправки, которая составляет, соответственно, 250 и 70 километров. Это позволит использовать водоробусы для междугородного сообщения, а не только внутригородского.

По словам Чемезова, водоробус работает на водородных топливных элементах, установленных на крыше, а его максимальная скорость 80 км/ч. Параллельно с испытаниями на улицах Москвы будет проработан вопрос о создании соответствующей зарядной инфраструктуры.

