«Новый век транспорта» В Госдуме делают ставку на водоробусы
Россия «на корпус» опережает конкурентов из других стран в разработке водородного транспорта, сказал НСН Владимир Бурматов.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал водоробусы, испытания которых начинают в Москве, транспортом нового поколения по сравнению с электробусами.
Ранее «КамАЗ» представил первый пассажирский автобус на водороде, так называемый «водоробус». Его испытания планируется провести на улицах Москвы в 2022 году, а завершатся они в 2023 году.
«Это новая технология, здесь о популярности (водоробусов за рубежом – прим. НСН) говорить не приходится, потому что тут Россия на корпус опережает конкурентов. Водородное топливо – это сегодня самое перспективное направление, межгосударственная конкуренция гигантская, и кто первым зайдет на рынок и будет выпускать в серьезных масштабах транспорт на водородном топливе, тот и будет лидером этой сферы, станет доминировать на этом рынке. Сегодня только экспериментальные образцы существуют, и все ищут наиболее эффективные технологические решения. Россия сегодня является одной из наиболее успешных стран на этом направлении, и это очень важно, ведь здесь вопрос не только в развитии общественного транспорта и его сети, но и в развитии науки и технологий. С точки зрения экологии это будет иметь самые позитивные последствия, потому что у него нулевой выброс и карбоновый след тоже нулевой», - сказал Бурматов.
При этом глава думского комитета объяснил, в чем разница между водоробусом и электробусом, на основе которого он производится.
«Электробусы – это тоже транспорт с нулевым выбросом, но производство электроэнергии идет уже не с нулевым. Для того, чтобы зарядить эти батареи, их надо подключать к системе генерации электроэнергии. Плюс есть вопрос утилизации отработанных батарей – это тоже серьезная задача, в том числе в плане экологии. Это не лучше или хуже – это совершенно другой век и другое поколение двигателей и общественного транспорта. За водородом будущее – все это хорошо понимают», - подчеркнул Бурматов.
По его словам, пока рано говорить о стоимости водоробусов, а в серийное производство они поступят только, если будут абсолютно безопасными.
«Сейчас нет серийных образцов, поэтому о ценах говорить преждевременно. По большому счету, пока идет технологическая конкуренция. Когда будут серийные образцы, можно будет сказать, какова себестоимость в массовом производстве. Массовый сегмент будет только в том случае, если это будет абсолютно безопасно», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, автоэксперт «Нашего Радио» Андрей Ломанов в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что водоробусы – это дорогой и потенциально опасный вид транспорта.
Как заявлял глава «Ростеха» Сергей Чемезов, главное преимущество водоробуса перед электробусом – величина пробега после одной заправки, которая составляет, соответственно, 250 и 70 километров. Это позволит использовать водоробусы для междугородного сообщения, а не только внутригородского.
По словам Чемезова, водоробус работает на водородных топливных элементах, установленных на крыше, а его максимальная скорость 80 км/ч. Параллельно с испытаниями на улицах Москвы будет проработан вопрос о создании соответствующей зарядной инфраструктуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Глава Бурятии заразился COVID-19 после ревакцинации
- СМИ: ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит»
- Песков заявил, что закон об иноагентах обсудят после выборов
- Cемьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей
- Минтруд намерен расширить список защищенных от списания выплат
- Россия предложила Швейцарии пересмотреть налоговое соглашение
- Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ
- ВЦИОМ: явка на выборах в Госдуму может достичь 70 процентов
- СМИ: Врио главы МЧС станет Александр Чуприян
- Из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело второго погибшего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru