Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
Городской кроссовер «Москвич-3», выпущенный на возрожденном заводе «Москвич», будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что «Москвич-3» — первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства. Кроссовер будет представлен в белом, черном, красном, сером и голубом цветах. Продавать новую модель в столице будут 11 дилерских центров.
«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — отметил директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.
Пронин добавил, что новый автомобиль пополнит парки такси и каршеринга.
В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич». В текущем году на предприятии запускается крупноузловая сборка модели «Москвич-3» и электромобилей, напоминает телеканал «360».
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