Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»

Отмечается, что «Москвич-3» — первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства. Кроссовер будет представлен в белом, черном, красном, сером и голубом цветах. Продавать новую модель в столице будут 11 дилерских центров.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — отметил директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Пронин добавил, что новый автомобиль пополнит парки такси и каршеринга.

В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку автомобилей на столичном автозаводе «Москвич». В текущем году на предприятии запускается крупноузловая сборка модели «Москвич-3» и электромобилей, напоминает телеканал «360».

