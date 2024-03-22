На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

В Петропавловске-Камчатском злоумышленник, удерживавший силой женщину, задержан, сообщает РИА Новости.

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На переговоры мужчина не шел, полиция пошла на штурм.

Злоумышленник задержан, пострадавших нет.

Инцидент произошел по улице Кроноцкая, дом 12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗаложникиПетропавловск-камчатский

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