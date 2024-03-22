На Камчатке задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
22 марта 202403:31
В Петропавловске-Камчатском злоумышленник, удерживавший силой женщину, задержан, сообщает РИА Новости.
На переговоры мужчина не шел, полиция пошла на штурм.
Злоумышленник задержан, пострадавших нет.
Инцидент произошел по улице Кроноцкая, дом 12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru