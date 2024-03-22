Мужчина взял в заложники жительницу Петропавловска-Камчатского

На переговоры злоумышленник не идет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовится к штурму по улице Кроноцкая, дом 12.

Мужчина угрожает женщине расправой. Другие подробности неизвестны.

Ранее москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

