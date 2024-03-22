Мужчина взял в заложники жительницу Петропавловска-Камчатского
22 марта 202402:01
В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники, сообщает РИА Новости.
На переговоры злоумышленник не идет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовится к штурму по улице Кроноцкая, дом 12.
Мужчина угрожает женщине расправой. Другие подробности неизвестны.
Ранее москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru