Мужчина взял в заложники жительницу Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском мужчина взял женщину в заложники, сообщает РИА Новости.

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На переговоры злоумышленник не идет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовится к штурму по улице Кроноцкая, дом 12.

Мужчина угрожает женщине расправой. Другие подробности неизвестны.

Ранее москвич взял в заложники жену в квартире и угрожает её взорвать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЗаложникиПетропавловск-камчатский

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