СМИ: В России предложили ввести штрафы за выгул опасных собак без поводка
Группа депутатов от фракции ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект, который предусматривает введение наказания за выгул опасных собак без поводка и ошейника. Об этом пишут Известия.
Парламентарии предлагают внести изменения в КоАП РФ и добавить в кодекс новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».
«Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
В ЛДПР отметили, что за текущий год было зафиксировано более 42 тысяч случаев нападения собак на людей. Авторы законопроекта предлагают наделить органы МВД полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению соответствующих административных дел и ввести штрафные санкции к хозяевам животных. В случае принятия поправок нарушителям придется платить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, отмечает телеканал «360».
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