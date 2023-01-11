Бродячие собаки едва не разорвали женщину с ребенком в Екатеринбурге

Стая бродячих собак напала на жительницу Екатеринбурга с ребенком. Как проинформировала сегодня прокуратура Свердловской области, случилось это в минувший понедельник в Академическом районе регионального центра.

Пострадавшие обратились за помощью к медикам в больницу. У малолетнего ребенка диагностированы укушенные раны голени и ссадина. Кроме того, покусанные сильно испугались и испытали стресс.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧАП. Оно, в частности, выяснит, имеется ли у города муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Прокуратура также изучит возможные жалобы от горожан на агрессивное поведение животных в прошлом, и реакцию на сигналы местных властей.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники университета Хельсинки составили рейтинг самых умных пород собак. На первом месте оказалась бельгийская овчарка малинуа.

