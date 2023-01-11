Бродячие собаки едва не разорвали женщину с ребенком в Екатеринбурге
Стая бродячих собак напала на жительницу Екатеринбурга с ребенком. Как проинформировала сегодня прокуратура Свердловской области, случилось это в минувший понедельник в Академическом районе регионального центра.
Пострадавшие обратились за помощью к медикам в больницу. У малолетнего ребенка диагностированы укушенные раны голени и ссадина. Кроме того, покусанные сильно испугались и испытали стресс.
Надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧАП. Оно, в частности, выяснит, имеется ли у города муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Прокуратура также изучит возможные жалобы от горожан на агрессивное поведение животных в прошлом, и реакцию на сигналы местных властей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сотрудники университета Хельсинки составили рейтинг самых умных пород собак. На первом месте оказалась бельгийская овчарка малинуа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Зеленский договорился с лидерами Польши и Литвы о поддержке Украины
- Бродячие собаки едва не разорвали женщину с ребенком в Екатеринбурге
- Появились кадры штурма украинских позиций под Кременной
- Стало известно о задержании эс-богатейшего бизнесмена Китая
- Начальник Генштаба Герасимов возглавил объединенную группировку войск в зоне СВО
- Машинист трапа протаранил самолёт в «Шереметьево»
- Литва отправит Украине зенитные установки и системы ПВО
- FT: Великобритания заявила о намерении поставить Украине танки
- Калужская область вошла в Топ-5 по пропаганде комплекса ГТО в РФ
- СМИ: 21 человек погиб в результате взрыва возле МИД Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru