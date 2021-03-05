На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта

Марочный режим предполагает ношение защитной медицинской маски в общественных местах, в том числе, общественном транспорте.

Как отмечает ТАСС, официальная статистика сообщает о 13,6 тыс. заражений на полуострове с начала пандемии, из них 123 закончились летальным исходом.