На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта
5 марта 202101:01
На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта в качестве мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
Марочный режим предполагает ношение защитной медицинской маски в общественных местах, в том числе, общественном транспорте.
Как отмечает ТАСС, официальная статистика сообщает о 13,6 тыс. заражений на полуострове с начала пандемии, из них 123 закончились летальным исходом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru