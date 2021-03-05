На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта

На Камчатке масочный режим продлен до 21 марта в качестве мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

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Марочный режим предполагает ношение защитной медицинской маски в общественных местах, в том числе, общественном транспорте.

Как отмечает ТАСС, официальная статистика сообщает о 13,6 тыс. заражений на полуострове с начала пандемии, из них 123 закончились летальным исходом.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:КоронавирусКамчатка
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