На Камчатке ищут пять пропавших туристов

Власти организовали их поиски. Люди отправились на Большие Банные источники, однако перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться в Петропавловск-Камчатский 20 сентября, однако их местоположение не известно.

Родственники пропавших обратились к спасателям. На их поиски отправилась группа сотрудников МЧС.

Ранее на Камчатке группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

