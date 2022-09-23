На Камчатке ищут пять пропавших туристов

На Камчатке пропали пятеро туристов, сообщает «Ридус».

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Власти организовали их поиски. Люди отправились на Большие Банные источники, однако перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться в Петропавловск-Камчатский 20 сентября, однако их местоположение не известно.

Родственники пропавших обратились к спасателям. На их поиски отправилась группа сотрудников МЧС.

Ранее на Камчатке группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыКамчатка
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