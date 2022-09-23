На Камчатке ищут пять пропавших туристов
На Камчатке пропали пятеро туристов, сообщает «Ридус».
Власти организовали их поиски. Люди отправились на Большие Банные источники, однако перестали выходить на связь. Группа должна была вернуться в Петропавловск-Камчатский 20 сентября, однако их местоположение не известно.
Родственники пропавших обратились к спасателям. На их поиски отправилась группа сотрудников МЧС.
Ранее на Камчатке группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- На Камчатке ищут пять пропавших туристов
- Эксперты посоветовали употреблять оливковое масло, чтобы быстрее прийти в форму
- Джонсон оговорился и похвалил Путина
- Евросоюз потратил около полтриллиона евро на борьбу с энергокризисом
- США не намерены менять уровень готовности своих ядерных сил
- США: Европу ждут большие трудности зимой
- Макрон: уважительный диалог с Россией полезен
- Ростуризм заявил об отсутствии ограничений по поездкам для россиян
- Путин обсудил нефтяную тему с принцем Саудовской Аравии
- «Тинькофф банк» разрешит принимать SWIFT-переводы только из трех стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru