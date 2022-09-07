Спасатели эвакуировали тела девяти погибших при восхождении на Ключевскую Сопку
Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Отмечается, что тела вертолетом спустили с высоты 4158 метров. Погибших перевезли в поселок Ключи, указывает телеканал «360».
«Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в пресс-службе.
Группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, 3 сентября обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Спасатели эвакуировали тела девяти погибших при восхождении на Ключевскую Сопку
- Премьер Мьянмы назвал Путина лидером мира
- Производители мяса предложили ограничить содержание домашних птиц
- Мантуров: параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год
- Мантуров сообщил, когда презентуют внедорожник Aurus Komendant
- «Аэрофлот» подписал соглашение о поставке 339 отечественных самолетов
- ФАС: цена бензина в РФ в 2022 году будет стабильной
- Стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от «Газпрома»
- Глава Uniper: худшее с ценами на газ еще впереди
- СМИ: Венгрия выступила с инициативой о снятии санкций с Усманова, Авена и Рашникова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru