Спасатели эвакуировали тела девяти погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Камчатские спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане

Отмечается, что тела вертолетом спустили с высоты 4158 метров. Погибших перевезли в поселок Ключи, указывает телеканал «360».

«Сегодня тела погибших будут доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в пресс-службе.

Группа в составе 12 человек, совершавшая восхождение на Ключевской вулкан, 3 сентября обратилась в спасательную службу. Спустя сутки стало известно, что шесть альпинистов погибли. Позже их число возросло до девяти. Троих выживших эвакуировали спасатели, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:СпасателиПогибшиеАльпинистыКамчатка
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