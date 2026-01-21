На каких тарифах введут плату за безлимитный интернет
Леонтий Букштейн заявил НСН, что мобильные операторы вынуждены пересмотреть архивные тарифные планы на фоне роста издержек.
Операторы вводят плату за опцию «Безлимитный интернет» на фоне роста стоимости электроэнергии, это не нарушает права граждан, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
«Мегафон» уведомил часть абонентов о введении в январе платы за опцию «Безлимитный интернет», пишет Forbes. Ранее в конце декабря оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил некоторых своих абонентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Так операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети, поясняют аналитики.
«Реальные причины заключаются в том, что у нас инфляция, рост цен на все, включая электроэнергию, которую операторы потребляют много. Но это изменение еще не согласовано с регуляторами отрасли, этот момент будет изучаться. Если операторы не докажут объективную необходимость повышения, будет дан ход назад. В основном речь идет об архивных тарифных планах. Я сам получил такое уведомление, там небольшие суммы, например, сто рублей. Но если учесть, что пользователей 80 миллионов, это хорошая сумма получится. Неприятно, конечно, но все дорожает», - отметил он.
Букштейн уверен, что это не нарушает права пользователей.
«Четыре ведущих оператора, конечно, всегда смотрят друг на друга. Кто-то сможет потерпеть, пока не повышать плату. Это будет в его пользу. Но объективно условия работы для всех одинаковые, в убыток работать никто не будет. При необходимости можно поменять оператора, выиграете от этого десять рублей, и что? Здесь нарушениями не пахнет, это не двойное увеличение тарифов, операторы всегда стараются предлагать выгодные варианты для пользователей. Безлимитный интернет очень популярен сегодня, потому что отслеживать минуты и остатки неудобно», - рассказал он.
По его словам, развитие системы 5G никак не повлияет на ситуацию.
«Развитие системы 5G идет параллельно, это немного другая история. Это необходимо для беспилотных транспортных систем и так далее. Для обычных абонентов хватает того, что есть сейчас. Там даже еще нет оценок, сколько такая связь будет стоить, если говорим про обычного пользователя», - заключил собеседник НСН.
За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а с 2026 года к расходам добавляется более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.
