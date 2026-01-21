На каких тарифах введут плату за безлимитный интернет

«Реальные причины заключаются в том, что у нас инфляция, рост цен на все, включая электроэнергию, которую операторы потребляют много. Но это изменение еще не согласовано с регуляторами отрасли, этот момент будет изучаться. Если операторы не докажут объективную необходимость повышения, будет дан ход назад. В основном речь идет об архивных тарифных планах. Я сам получил такое уведомление, там небольшие суммы, например, сто рублей. Но если учесть, что пользователей 80 миллионов, это хорошая сумма получится. Неприятно, конечно, но все дорожает», - отметил он.

Букштейн уверен, что это не нарушает права пользователей.

«Четыре ведущих оператора, конечно, всегда смотрят друг на друга. Кто-то сможет потерпеть, пока не повышать плату. Это будет в его пользу. Но объективно условия работы для всех одинаковые, в убыток работать никто не будет. При необходимости можно поменять оператора, выиграете от этого десять рублей, и что? Здесь нарушениями не пахнет, это не двойное увеличение тарифов, операторы всегда стараются предлагать выгодные варианты для пользователей. Безлимитный интернет очень популярен сегодня, потому что отслеживать минуты и остатки неудобно», - рассказал он.

По его словам, развитие системы 5G никак не повлияет на ситуацию.

«Развитие системы 5G идет параллельно, это немного другая история. Это необходимо для беспилотных транспортных систем и так далее. Для обычных абонентов хватает того, что есть сейчас. Там даже еще нет оценок, сколько такая связь будет стоить, если говорим про обычного пользователя», - заключил собеседник НСН.

За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а с 2026 года к расходам добавляется более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.

