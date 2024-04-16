На Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Отмечается, что протокол был зарегистрирован Тверским судом Москвы 16 апреля. Причина составления документа, а также дата рассмотрения не уточняются.

По статье о дискредитации Вооруженных сил РФ Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Таганский суд Москвы не принял коллективный иск к Ивлеевой и компании МТС о компенсации в размере млрд рублей за «голую» вечеринку, сообщает RT.

