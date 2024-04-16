На Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ
Административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ был составлен на блогера Анастасию Ивлееву. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что протокол был зарегистрирован Тверским судом Москвы 16 апреля. Причина составления документа, а также дата рассмотрения не уточняются.
По статье о дискредитации Вооруженных сил РФ Ивлеевой грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее Таганский суд Москвы не принял коллективный иск к Ивлеевой и компании МТС о компенсации в размере млрд рублей за «голую» вечеринку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru