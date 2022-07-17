На границе РФ и Латвии собралась очередь из 1,2 тыс. грузовиков

Водители грузовиков ожидают въезда в Россию около шести дней. Так, на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе скопилось 850 грузовиков. На погранпереходе Гребнево – примерно 400 грузовиков.

По данным агентства, очередь из грузовых машин также образовалась на латвийско-белорусской границе. В пункте скопилось 150 автомобилей, в Силене - 200.

Заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева заявила латвийскому телеканалу TV3, что Рига надеялась на то, что очереди прекратятся с окончанием переходного периода 10 июля, когда отдельные категории товаров еще можно было вывозить.

Голубева назвала отсутствие обмена информацией между латвийскими и российскими таможенниками с начала спецоперации на Украине осложняющим фактом.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России на фоне угроз Евросоюза о новых санкциях следует принять меры и прекратить перевозку товаров в ЕС, многие российские перевозчики и так скоро полностью переориентируются на азиатский рынок.

«Остались уже минимальные товары, которые идут в Евросоюз и из него. Если брать польскую, латвийскую и эстонскую границы, там и так мало транспорта проезжало. В связи с последними событиями многие вообще не рискуют туда ехать. Российскими перевозчиками еще как-то используется скандинавское направление через Финляндию, но на этом все. В свете последних событий многие перевозчики переформатируют поездки в азиатские страны. Нам надо не ждать закрытия границ, а нужно самим объявить, что Россия прекращает перевозку товаров в сторону Европы до разрешения ситуации. Европейские страны должны вести себя корректно по отношению к России», - сказал Матягин.

