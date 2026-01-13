Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов заработал на «Госуслугах»

Публичный реестр злостных неплательщиков алиментов открылся на портале «Госуслуги». Об этом со ссылкой на Минцифры РФ пишет RT.

В ведомстве рассказали, что реестр позволит узнать о наличие или отсутствии у гражданина долгов по алиментам на содержание детей или родителей, а также регион и сумму задолженности. Для это потребуются ФИО и дата рождения должника.

«В список попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами», — говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что по состоянию на конец декабря 2025 года в реестр злостных неплательщиков алиментов были включены почти 303 тысячи граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МинцифрыАлиментыГосуслуги

