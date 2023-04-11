На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля

Пользователи могут самостоятельно удалить учетную запись на «Госуслугах» через мобильное приложение и веб-версию портала, отмечает Ura.ru.

Ранее функция онлайн-удаления профиля на «Госуслугах» была отключена. При попытке удаления пользователей в приложении уведомляли о том, что функция недоступна. Кроме того, на сайте отсутствовала возможность удалить учетную запись. Для удаления профиля необходимо было обратиться в Центр обслуживания, напоминает «Свободная пресса».

В Минцифры отмечали, что отключение этой функции связано со случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах».

