На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля
Функция удаления профиля онлайн на портале госуслуг вновь доступна россиянам.
Пользователи могут самостоятельно удалить учетную запись на «Госуслугах» через мобильное приложение и веб-версию портала, отмечает Ura.ru.
Ранее функция онлайн-удаления профиля на «Госуслугах» была отключена. При попытке удаления пользователей в приложении уведомляли о том, что функция недоступна. Кроме того, на сайте отсутствовала возможность удалить учетную запись. Для удаления профиля необходимо было обратиться в Центр обслуживания, напоминает «Свободная пресса».
В Минцифры отмечали, что отключение этой функции связано со случаями взлома личных кабинетов на «Госуслугах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru