Невозможность удаления аккаунта на «Госуслугах» не связана со слухами о мобилизации
Отключение функции удаления аккаунта на «Госуслугах» никак не связано со слухами о якобы готовящейся мобилизации, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
Глава ведомства призвал всех тревожных выдохнуть и отметил, что к мобилизации никто не готовится. По его словам, на портале есть возможность отписаться от сообщений госорганов.
Накануне в Минцифры сообщили, что аккаунт на портале можно удалить только при посещении МФЦ. Решение убрать функцию удаления аккаунта онлайн было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей «Госуслуг».
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» не является уклонением от службы в армии.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Старовойт: ВСУ обстреляли село в Курской области
- Нефть в океане. Морские танкеры прокладывают новые маршруты для российской нефти
- Собянин: приложение «Московский транспорт» скачали 5 млн раз
- Невозможность удаления аккаунта на «Госуслугах» не связана со слухами о мобилизации
- СМИ: в мире начался бум строительства нефтяных танкеров
- Битва за веру. Киев планирует уничтожить УПЦ
- СМИ: дрон упал в Тульской области
- СМИ: российская армия уничтожила израильского наемника в зоне СВО
- Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
- СБУ подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru