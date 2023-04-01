Невозможность удаления аккаунта на «Госуслугах» не связана со слухами о мобилизации

Отключение функции удаления аккаунта на «Госуслугах» никак не связано со слухами о якобы готовящейся мобилизации, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

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Глава ведомства призвал всех тревожных выдохнуть и отметил, что к мобилизации никто не готовится. По его словам, на портале есть возможность отписаться от сообщений госорганов.

Накануне в Минцифры сообщили, что аккаунт на портале можно удалить только при посещении МФЦ. Решение убрать функцию удаления аккаунта онлайн было принято из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей «Госуслуг».

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» не является уклонением от службы в армии.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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