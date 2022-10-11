На «Госуслугах» стали принимать заявления на развод
Сервис по подаче заявления на расторжение брака заработал на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В сообщении говорится, что воспользоваться новой функцией можно при наличии подтверждённой учётной записи, отсутствии несовершеннолетних детей. Также супругам понадобятся СНИЛС и электронная почта.
Подпись заявления осуществляется при помощи сервиса «Госключ», 10-летнего загранпаспорта, а также смартфона или планшета с функцией NFC.
«У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение», - добавили в ведомстве.
Ранее в Росстате заявили, что жители Санкт-Петербурга стали реже подавать заявления на развод, а количество свадеб увеличилось, сообщают «Невские новости».
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