На «Госуслугах» стали принимать заявления на развод

В сообщении говорится, что воспользоваться новой функцией можно при наличии подтверждённой учётной записи, отсутствии несовершеннолетних детей. Также супругам понадобятся СНИЛС и электронная почта.

Подпись заявления осуществляется при помощи сервиса «Госключ», 10-летнего загранпаспорта, а также смартфона или планшета с функцией NFC.

«У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение», - добавили в ведомстве.

Ранее в Росстате заявили, что жители Санкт-Петербурга стали реже подавать заявления на развод, а количество свадеб увеличилось, сообщают «Невские новости».

