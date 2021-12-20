Григорий Лепс развёлся спустя 20 лет брака
20 декабря 202115:37
Суд развёл певца Григория Лепса и Анну Шаплыкову, которые находились в браке 20 лет, сообщает РЕН ТВ.
Соответствующее решение принял судебный мировой участок номер 364 района Хамовники г. Москвы.
«Заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено», - отметили в суде.
Ранее портал Super сообщил, что во время бракоразводного процесса Лепсу и Шаплыковой предстоит разделить имущество общей стоимостью более одного миллиарда рублей.
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20 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru