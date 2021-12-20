Григорий Лепс развёлся спустя 20 лет брака

Суд развёл певца Григория Лепса и Анну Шаплыкову, которые находились в браке 20 лет, сообщает РЕН ТВ.

Григорий Лепс и Ирина Аллегрова зазвучали в стиле хардкор

Соответствующее решение принял судебный мировой участок номер 364 района Хамовники г. Москвы.

«Заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено», - отметили в суде.

Ранее портал Super сообщил, что во время бракоразводного процесса Лепсу и Шаплыковой предстоит разделить имущество общей стоимостью более одного миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяРазводГригорий Лепс
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