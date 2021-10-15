На «Госуслугах» стала доступна форма для участия в переписи населения
Интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения стала доступна на портале «Госуслуги», сообщают «Известия».
Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу census.gosuslugi.ru. На это уйдет 15–25 минут. Это первая цифровая перепись в России. Почти 100 млн граждан, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», могут заполнить электронный переписной лист.
Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. Принять в ней участие можно также в МФЦ, на стационарных переписных участках. Кроме того, около 320 тысяч переписчиков будут совершать поквартирный обход.
Как сообщалось ранее, более половины россиян (55%) планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн и самостоятельно заполнить бланк на портале госуслуг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Продлено задержание подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью
- На «Госуслугах» стала доступна форма для участия в переписи населения
- Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру
- Размер маткапитала скорректируют по фактической инфляции
- Возобновление авиасообщения может привести к росту заболеваемости коронавирусом в РФ
- Польша потратит более $400 млн на ограждение на границе с Белоруссией
- Армения: шестеро военных получили ранения во время обстрела Карабаха
- Российская студентка обнаружила затопленное на глубине 26 метров судно
- Зеленский прибудет с визитом в Великобританию в конце октября
- В Чехии заявили, что Земан способен выполнять обязанности президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru