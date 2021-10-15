На «Госуслугах» стала доступна форма для участия в переписи населения

Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу census.gosuslugi.ru. На это уйдет 15–25 минут. Это первая цифровая перепись в России. Почти 100 млн граждан, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», могут заполнить электронный переписной лист.

Перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. Принять в ней участие можно также в МФЦ, на стационарных переписных участках. Кроме того, около 320 тысяч переписчиков будут совершать поквартирный обход.

Как сообщалось ранее, более половины россиян (55%) планируют пройти Всероссийскую перепись населения онлайн и самостоятельно заполнить бланк на портале госуслуг.

