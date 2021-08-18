Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС.
Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 7 декабря 2019».
Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.
При этом на труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря, а общие итоги будут подведены в апреле 2022 года.
Ранее сообщалось, что для организации переписи будут задействованы ресурсы, используемые в организации единого дня голосования.
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