Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 7 декабря 2019».

Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.

При этом на труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря, а общие итоги будут подведены в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что для организации переписи будут задействованы ресурсы, используемые в организации единого дня голосования.

