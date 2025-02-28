На «Госуслугах» появится портфолио для школьников и студентов
На «Госуслугах» появится цифровое портфолио для школьников и студентов, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает РБК.
Пользователь до 35 лет сможет загрузить документы об образовании, результаты ЕГЭ, олимпиад, данные о сдаче норм ГТО, а также любую информацию о дополнительном образовании.
По предварительным данным, проект начнет работать уже в 2025 году.
При этом учет в системе ЕГЭ достижений школьников могут внедрить в 2032-2033 учебном году, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, предполагается, что учитываться будут успехи в спорте, творческой деятельности, а также в волонтерстве. Сейчас вопрос прорабатывается соответствующими ведомствами.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в разговоре с НСН рассказал, что учет среднего балла при поступлении в вуз усложнит для учеников и без того напряженный этап в виде сдачи ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru