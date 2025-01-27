«Зачем усложнять?»: Учителя не поддержали идею учитывать средний балл при поступлении в вуз

«Это усложняет некоторым образом жизнь школьников, так как подготовка к ЕГЭ сама по себе очень затратная. Если еще будут учитываться все достижения, это означает усложнение процедуры поступления. Насколько это полезно сегодня, сложно оценить. Ученики и так сильно загружены, предметов много, заданий много. Создавать дополнительные сложности, я думаю, неправильно», - отметил он.

По его словам, отличники и хорошисты имеют хорошие оценки по всем предметам, потому что для них сам аттестат выступает стимулом.

«Я вообще не вижу, что в школах есть нежелание учиться по другим предметам. Отдельные случаи такие есть, но в целом хорошие оценки в аттестате являются хорошим стимулом для учебы. Зачем усложнять жизнь ребятам, добавлять дополнительные стрессы? Если ребята хорошо учатся, они стараются учиться хорошо по всем предметам. Если человек плохо учится, то плохо по всем предметам. В некоторых московских вузах есть свои критерии для поступления, за хороший аттестат могут дать дополнительный балл. Должны использоваться другие методы, чтобы ученикам было интересно изучать все предметы, и те, по которым они не сдают ЕГЭ. Также нужно создавать нормальные условия для учителей, чтобы они интересно преподавали», - подытожил собеседник НСН.

Единый государственный экзамен будет отменен, но без резких движений, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН. По его словам, был бы уместен переход сначала на многоуровневую оценку, которая впоследствии перейдет в создание электронного портфолио достижений ребенка с 1 по 11 класс.

