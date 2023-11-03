На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности паспорта

«Госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — указали в ведомстве.

Для проверки необходимо ввести серию и номер паспорта и указанные в нем фамилию и имя. Данные сверяются со сведениями МВД. Если паспорт просрочен, он будет помечен как «недействительный», а у поддельного документа появится статус «данные не найдены».

«Если сервис не найдет ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения», — добавили в Минцифры.

Ранее на «Госуслугах» появилась опция дистанционной регистрации биометрии без использования загранпаспорта нового поколения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

