На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности паспорта
Новый сервис проверки подлинности и действительности паспорта запустили на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в Минцифры.
«Госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — указали в ведомстве.
Для проверки необходимо ввести серию и номер паспорта и указанные в нем фамилию и имя. Данные сверяются со сведениями МВД. Если паспорт просрочен, он будет помечен как «недействительный», а у поддельного документа появится статус «данные не найдены».
«Если сервис не найдет ваш действительный паспорт, обратитесь в МВД лично или онлайн и попросите актуализировать сведения», — добавили в Минцифры.
Ранее на «Госуслугах» появилась опция дистанционной регистрации биометрии без использования загранпаспорта нового поколения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль впервые отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию
- Церемония прощания с дирижером Юрием Темиркановом пройдет 5 ноября
- Песков: Никакой группы «Вагнер» или ЧВК «Вагнер» не существует
- «Динамо» против «Зенита»: Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России
- На «Госуслугах» появилась возможность проверки подлинности паспорта
- ООН запросит $1,2 млрд для оказания помощи палестинцам
- Блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
- Дед Мороз представит Вологодскую область на выставке-форуме «Россия»
- В ЛДПР предложили ввести СМС-информирование о времени прибытия скорой
- СК предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Яценюку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru