На «Госуслугах» появилась опция регистрации биометрии без загранпаспорта

Для регистрации необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и смартфон, чтобы сделать фото и записать голос. Пользователю следует выбрать в приложении вариант «регистрация биометрии без загранпаспорта», сфотографироваться, произнести представленные на экране последовательности цифр. При этом запись голоса потребуется только для желающих получить в будущем доступ к сервисам с голосовой идентификацией.

Зарегистрировавшимся россиянам будет до конца года доступен ряд услуг, в том числе онлайн и офлайн-покупки на сумму до 2,5 тысяч рублей или оплата проезда в общественном транспорте.

Ранее на «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию, напоминает RT.

