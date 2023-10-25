На «Госуслугах» появилась опция регистрации биометрии без загранпаспорта
Дистанционная регистрация биометрии в упрощенном формате — без использования загранпаспорта нового поколения — стала доступна пользователям мобильного приложения «Госуслуги Биометрия». Об этом сообщила пресс-служба оператора Единой биометрической системы Центра биометрических технологий.
Для регистрации необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и смартфон, чтобы сделать фото и записать голос. Пользователю следует выбрать в приложении вариант «регистрация биометрии без загранпаспорта», сфотографироваться, произнести представленные на экране последовательности цифр. При этом запись голоса потребуется только для желающих получить в будущем доступ к сервисам с голосовой идентификацией.
Зарегистрировавшимся россиянам будет до конца года доступен ряд услуг, в том числе онлайн и офлайн-покупки на сумму до 2,5 тысяч рублей или оплата проезда в общественном транспорте.
Ранее на «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» собрала на выпуск винила миллион рублей за 15 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru