На «Госуслугах» появилась форма для жалобы на нарушения по мобилизации

На сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации.

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Отмечается, что форма сделана для тех, у кого есть основания для отсрочки, но они все равно получили повестку.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

Ранее Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МобилизацияГосуслуги
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