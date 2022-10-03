На «Госуслугах» появилась форма для жалобы на нарушения по мобилизации
На сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации.
Отмечается, что форма сделана для тех, у кого есть основания для отсрочки, но они все равно получили повестку.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
Ранее Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации.
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