На «Госуслугах» можно запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия
Возможность запретить все регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия владельца появилась на портале госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры.
Как отметили в ведомстве, для защиты от мошенников и незаконных сделок с жильем необходимо внести отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом допускается проводить только в присутствии собственника. Теперь эта функция стала доступна на «Госуслугах».
«Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.
Запись внесут в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, соответствующее уведомление поступит в личный кабинет пользователя.
Аналогичным образом можно снять установленный ранее запрет на сделки с недвижимостью без присутствия собственника.
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