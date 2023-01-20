На «Госуслугах» можно запретить сделки с недвижимостью без личного присутствия

Как отметили в ведомстве, для защиты от мошенников и незаконных сделок с жильем необходимо внести отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом допускается проводить только в присутствии собственника. Теперь эта функция стала доступна на «Госуслугах».

«Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись Госуслуг и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.

Запись внесут в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, соответствующее уведомление поступит в личный кабинет пользователя.

Аналогичным образом можно снять установленный ранее запрет на сделки с недвижимостью без присутствия собственника.

