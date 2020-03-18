На фоне новостей о COVID-19 россияне стали чаще брать больничный

Из-за ситуации с распространением короновирусной инфекции россияне стали чаще брать больничный. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисом Rabota.ru. Выяснилось, что почти 40% респондентов идут к врачу при первых симптомах болезни.

Также стало известно, что 38% опрошенных после обращения к медикам, оставаясь лечиться дома, не работают удалённо. При этом 37% респондентов не обращают особого внимания на симптому простуды и продолжают ходить на работу. Самоизолируются, но продолжают трудиться удалённо лишь 13% участников опроса.