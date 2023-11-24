На экс-депутата Заксобрания Красноярского края завели дело о мошенничестве
Уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) в отношении Романа Гольдмана», — указали в МВД.
Полиция проводит необходимые следственно-оперативные мероприятия.
По данным правоохранителей, к ним обратились свыше 1 тысячи пайщиков принадлежащего экс-депутату кредитного потребительского сельхозкооператива «Агро Вклад». Сумма ущерба составляет более 1 млрд рублей. Следствие просит арестовать 380 объектов бывшего депутата и его компаний.
Ранее Гольдмана, признанного виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, лишили депутатских полномочий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru