Лента режиссера Бронзита попала в шорт-лист номинантов на «Оскар»
Петербургский режиссер Константин Бронзит попал в шорт-листы номинантов на 98-ю кинопремию «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.
Объединение опубликовало первые шорт-листы номинантов в 12 категориях, в том числе лучший кастинг, лучшая операторская работа, лучший саундтрек.
Так, лента Бронзита «Три сестры» (The Three Sisters) попала в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм», в ней представлены еще 15 проектов. При этом российский режиссер не указан в титрах картины, поданной от Кипра, ее режиссером назван аниматор Тимур Когнов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Мультфильмы Бронзита уже номинировали на «Оскар» дважды, в 2009-м и 2016 годах на награду за лучший анимационный короткометражный фильм претендовали ленты «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».
Сокращенные шорт-листы, в которые включат по пять номинантов на «Оскар», обнародуют 22 января. Церемония вручения премии пройдет в ночь на 16 марта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Япония в 2026 году выделит на оборону рекордную сумму
- В Госдуме объяснили, почему получить липовую медсправку сегодня почти невозможно
- Лента режиссера Бронзита попала в шорт-лист номинантов на «Оскар»
- Гросси: Работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации
- В Турции Мраморное море отступило от берега на 20 м
- Над российскими регионами сбили 94 беспилотника ВСУ
- США полностью запретят въезд гражданам семи стран
- СМИ: Отзыв Lada Granta связан с возможными проблемами с рулем
- В ЦМАКП заявили о риске стагнации экономики РФ в 2026 году
- Минобороны Германии сообщило о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru