Лента режиссера Бронзита попала в шорт-лист номинантов на «Оскар»

Петербургский режиссер Константин Бронзит попал в шорт-листы номинантов на 98-ю кинопремию «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Объединение опубликовало первые шорт-листы номинантов в 12 категориях, в том числе лучший кастинг, лучшая операторская работа, лучший саундтрек.

Так, лента Бронзита «Три сестры» (The Three Sisters) попала в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм», в ней представлены еще 15 проектов. При этом российский режиссер не указан в титрах картины, поданной от Кипра, ее режиссером назван аниматор Тимур Когнов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Мультфильмы Бронзита уже номинировали на «Оскар» дважды, в 2009-м и 2016 годах на награду за лучший анимационный короткометражный фильм претендовали ленты «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

Сокращенные шорт-листы, в которые включат по пять номинантов на «Оскар», обнародуют 22 января. Церемония вручения премии пройдет в ночь на 16 марта.

