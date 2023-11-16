СМИ: Экс-президента «Балтики» задержали по делу о мошенничестве

Источники издания указали, что топ-менеджеры осуществили передачу прав на бренды компании фирмам из Белоруссии и Казахстана, в связи с чем «Балтика» лишилась возможности экспортировать продукцию на территорию стран СНГ. В результате предприятию был причинён ущерб в размере 295,6 млн рублей.

По версии следствия, права на аренду российских брендов были переданы до того, как летом 2023 года «Балтика», которой владела Carlsberg Group, перешла под временное управление Росимущества.

По данным «Фонтанки», ещё одна подозреваемая, юрист компании Елена Кузьмина, уехала из России.

Ранее директор холдинга Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что бизнес Carlsberg в РФ был «украден», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

