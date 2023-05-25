На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты РФ
Рособрнадзор объявил, что во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в 2023 году будут использоваться карты РФ с новыми регионами.
В пресс-службе ведомства пояснили, что использование в демоверсии экзамена старых карт связано с тем, что разработанные для него материалы были размещены на сайте Федерального института педагогических измерений ещё в августе прошлого года, то есть до проведения референдума и последующего включения в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, признающий экстремистскими материалами карты и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru