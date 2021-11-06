На датском радио перечислили распространенные симптомы COVID-19 у привитых
Риск заболеть коронавирусом после вакцинации значительно снижается, но все же остается. Об этом сообщает Датское радио (DR) со ссылкой на национальный Институт сывороток.
По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, течение болезни у вакцинированных настолько же разнообразно, как и у непривитых, но отличается более легкой формой.
«Вы защищены от серьезного течения болезни, но по-прежнему можете простудиться и заразиться», — цитирует Бенфилда Газета.ru.
Наиболее частыми симптомами у привитых от COVID-19 являются насморк, кашель, боль в горле, чихание и головная боль. Реже встречаются жар и потеря обоняния, заявили специалисты ZOE COVID Symptom Study, которое является крупнейшим приложением для изучения и отслеживания симптомов коронавируса.
По словам Руне Хартманна, на течение болезни также оказывает влияние вакцина, возраст больного и наличие у него сопутствующих заболеваний.
«Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», — пояснил эксперт.
Ранее завлаб бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что гораздо важнее отслеживания новых штаммов коронавируса ускорить темпы вакцинации.
«Срочно вакцинироваться - гораздо важнее, чем отслеживать где-то в Великобритании за тысячи километров от нас какие-то варианты, которые могут оказаться совсем незначительно отличающимися от уже известных», - добавил Нетесов.
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