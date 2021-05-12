На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу возобновления ядерных реакций
Украинское предприятие «Чернобыльская АЭС» опровергло сообщения о возможном возобновлении ядерной реакции на электростанции.
Ранее научный журнал Science опубликовал материал, в котором ученые предупреждают об увеличении числа нейронов, выходящих из одного из помещений разрушенного энергоблока, что свидетельствует о реакции деления. Исследователи не исключили возможности новой аварии на атомной электростанции.
На ЧАЭС подчеркнули, что после установки арки на бетонный саркофаг, закрывающий разрушенный реактор, некоторые датчики фиксировали «рост нейтронной активности в скоплениях ТСМ в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2». Превышений пределов безопасной эксплуатации зарегистрировано не было.
«В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — цитирует ТАСС сообщение предприятия.
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