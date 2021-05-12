Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыле

Ученые предупредили о новых реакциях деления, начавшихся в массе уранового топлива в глубине реакторного зала Чернобыльской АЭС, сообщает журнал Science.

Исследователи пытаются выяснить, угаснут ли реакции самостоятельно или же необходимо принять меры, чтобы предотвратить новую аварию на электростанции. По словам специалиста киевского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолия Дорошенко, аппаратура фиксирует увеличение числа выходящих из одного недоступного помещения ЧАЭС нейтронов, что свидетельствует о реакции деления.

Еще один украинский ученый Максим Савельев не исключил возможности новой аварии в Чернобыле. По его словам, на устранение угрозы есть несколько лет.

Эксперты считают, что деления урановых ядер под бетонным саркофагом, построенным над четвертым энергоблоком АЭС после катастрофы, могут ускориться в прогрессии и спровоцировать неконтролируемый выброс ядерной энергии.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. В 35-летнюю годовщину чернобыльской катастрофы на электростанции ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива, напоминает МИР 24.

