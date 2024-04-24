«Парад поддержки»: Буцкая о выплате 100 тысяч рублей беременным студенткам в Карелии
Сейчас в регионах активно идет парад поддержки студенческих семей, такие инициативы полезны для создания единой системы поддержки молодых семей, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала создать в России единую систему поддержки молодых семей.
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков выдвинул предложение платить по 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет после рождения ребенка. Буцкая призвала выстраивать просемейную политику.
«Радует, что сейчас в регионах активно идет парад поддержки студенческих семей. В Иваново вот миллион рублей предлагают, в Карелии - по сто тысяч. Мы это всячески поддерживаем! Надо будет посмотреть, как это будет реализовано. Самое главное – мы должны выстраивать просемейную политику. Это не "лоскутное одеяло", это единая система поддержки семьи, которая начинается с первых шагов, когда только официально зарегистрировалась семья, дальше рождаются дети, получают поддержку на каждом шагу, а потом становятся многодетной семьей. Это должна быть единая система, поэтому мы всячески поддерживаем региональные инициативы и берем их для составления той единой системы поддержки», - сказала собеседница НСН.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов, отмечает «Радиоточка НСН».
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