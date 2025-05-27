На Байкале произошло землетрясение
В акватории озера Байкал утром 27 мая произошло землетрясение, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. Эпицентр находился в южной части Байкала, ближайший населенный пункт в Иркутской области - поселок Малое Голоустное. О каких-либо последствиях в виде разрушений и пострадавших не сообщается.
Последний раз толчки в регионе были зафиксированы в январе 2025 года.
Несколько дней назад в Республике Алтай в 12 км от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района произошло землетрясение магнитудой 5,4.
25 мая, согласно информации ведомства, подземные толчки ощутили жители Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов, а также города Горно-Алтайска. Известно, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов в том числе Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык и Чибит.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru