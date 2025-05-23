У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
23 мая 202509:37
Землетрясение произошло у побережья Японии, магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Об этом заявили в Геологической службе США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 34 км юго-западнее населенного пункта Уракава на острове Хоккайдо. Очаг располагался на глубине 59 км.
Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru