У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение произошло у побережья Японии, магнитуда сейсмособытия составила 5,4. Об этом заявили в Геологической службе США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 34 км юго-западнее населенного пункта Уракава на острове Хоккайдо. Очаг располагался на глубине 59 км.

Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры