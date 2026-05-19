Онищенко рассказал, как избавиться от ожирения
Геннадий Онищенко заявил НСН, что Россия находится в пятом десятке по ожирению в мировом рейтинге, но по темпам прироста - в первой десятке.
Увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году — это ключевая национальная цель России, достижению которой мешает расцвет ожирения, заявил НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
Каждый третий россиянин страдает ожирением, хотя официально в стране зарегистрировано не более трех миллионов таких пациентов. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева на пресс-конференции, посвященной профилактике эндокринных заболеваний. Онищенко подчеркнул, что это влияет на здравоохранение в целом.
«По последним данным, мы находимся в пятом десятке по ожирению в мировом рейтинге, но по темпам прироста мы в первой десятке. Это мешает в достижении главной задачи – средняя продолжительность жизни на уровне 78 лет к 2030 году. Надо смотреть в корень проблемы. Корень проблемы состоит в том, что это показатель неблагополучия в обществе в сфере здравоохранения», - отметил он.
Онищенко призвал не путать ожирение и избыточную массу тела, при ожирении без помощи врача не обойтись.
«Ожирение – это уже диагноз, не стоит путать его с избыточным весом. Когда ожирение начинает расцветать во всей красе, там подключаются все медицинские работники, включая кардиологов, эндокринологов и даже хирурги. При ожирении один из способов лечения сегодня – это именно хирургическое вмешательство. В тяжелых случаях применяются операции, при которых удаляется часть желудка. Это приводит к тому, что у людей пропадает аппетит, это дает эффект снижения веса до нормального. Поэтому к врачам нужно обращаться в любом случае», - добавил он.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
