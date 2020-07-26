Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1».
Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Мясников отметил, что талия у мужчин не должна быть более 102 сантиметров, а у женщин – 88 сантиметров. Нарушение стандартов является признаком развития инфаркта, инсульта, онкологии и диабета.
По мнению Мясникова, объем талии говорит о здоровье больше, чем вес человека. Поэтому он призвал внимательно контролировать этот показатель, особенно худым людям с большим животом.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и употребление дешевых продуктов.
«Многие теряют работу, проблемы в семье. На высоком уровне кортизола в организме рука предательски будет искать что-нибудь вкусное – то, чем можно себя порадовать. Жир, соль и сахар в определенных пропорциях содержащиеся в готовых продуктах, безусловно, не смогут не радовать опиоидную зону структуры головного мозга, успокаивать, релаксировать. Поэтому мы и получаем такую проблему», - отметила эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
812 тыс.+5 765 / сут.
Умерли
13 269+77 / сут.
Выздоровели
600 тыс.+3 110 / сут.
- Аэрофлот отменяет международные рейсы на 1 августа
- Неизвестный предупредил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
- Олег Тиньков рассказал подробности о трансплантации костного мозга
- Зеленский и Путин провели телефонные переговоры
- В Туве пострадали шестеро детей, один погиб в ДТП с микроавтобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru