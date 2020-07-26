Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Мясников отметил, что талия у мужчин не должна быть более 102 сантиметров, а у женщин – 88 сантиметров. Нарушение стандартов является признаком развития инфаркта, инсульта, онкологии и диабета.

По мнению Мясникова, объем талии говорит о здоровье больше, чем вес человека. Поэтому он призвал внимательно контролировать этот показатель, особенно худым людям с большим животом.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и употребление дешевых продуктов.

«Многие теряют работу, проблемы в семье. На высоком уровне кортизола в организме рука предательски будет искать что-нибудь вкусное – то, чем можно себя порадовать. Жир, соль и сахар в определенных пропорциях содержащиеся в готовых продуктах, безусловно, не смогут не радовать опиоидную зону структуры головного мозга, успокаивать, релаксировать. Поэтому мы и получаем такую проблему», - отметила эксперт.

