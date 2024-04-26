Мясников: Стюардессы могут навредить человеку при сердечно-легочной реанимации
Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире НСН назвал бессмысленным требование к авиакомпаниям иметь на борту устройства для сердечно-легочной реанимации.
Бортпроводники могут навредить человеку при сердечно-легочной реанимации, расширять «полномочия» стюардесс в этом случае бессмысленно, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников, который недавно спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая.
Минздрав потребовал от авиакомпаний укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации с 1 сентября. При этом Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выступили против, пишет «Коммерсант».
«Вопрос не совсем простой. Дело в том, что в воздухе, по международной статистике, умирает один человек за миллион-десять миллионов перевозок. Это достаточно редко. На борту должен быть кислород, аптечка, но дефибрилляторы многие компании не требуют иметь на борту, потому что они не очень работают в условиях тряски и так далее, они не очень считывают», - отметил он.
Мясников подчеркнул, что стюардесс придется обучать, чтобы они смогли использовать устройства для сердечно-легочной реанимации и не навредить человеку.
«Что касается устройства для сердечно-легочной реанимации, конечно, обучать стюардесс можно, но это будет просто бессмысленная трата времени и ресурсов. Они либо будут это применять при простом обмороке и навредят человеку, либо не смогут правильно определить вообще. Я не думаю, что это будет иметь какой-то практический результат. Я много работал как медик-сопроводитель. За годы работы в сопровождении больных в воздухе мне приходилось максимум два раза использовать это устройство. Я не думаю, что это смогут делать проводники», - заключил собеседник НСН.
Пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру, заявил «Радиоточке НСН» председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. По его словам, в моменте можно обратиться в полицию по телефону, а уже после идти в суд.
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