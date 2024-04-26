Мясников: Стюардессы могут навредить человеку при сердечно-легочной реанимации

Бортпроводники могут навредить человеку при сердечно-легочной реанимации, расширять «полномочия» стюардесс в этом случае бессмысленно, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников, который недавно спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая.

Минздрав потребовал от авиакомпаний укомплектовать аптечки самолетов пневматическими устройствами для сердечно-легочной реанимации с 1 сентября. При этом Минтранс и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выступили против, пишет «Коммерсант».