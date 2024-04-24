«Дорого и сложно»: В авиаотрасли не готовы к высадке пассажиров при задержке рейса
Виктор Горбачев заявил НСН, что в сбоях чаще всего виноват аэропорт, а все расходы на высадку пассажиров лягут на авиакомпании.
Высадка пассажиров из самолета при недлительной задержке рейса очень затруднительна по техническим причинам, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.
Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете в случае высокой температуры в салоне. Допустимая температура в пассажирской кабине составляет от 20 до 25°C. Горбачев эту меру не поддержал.
«Наша Ассоциация будет против этого. Дело в том, что духота возникает, когда самолет стоит и ему по определенным причинам не дают вылететь. В таком случае он должен либо двигатель включать, чтобы работал кондиционер, либо машина должна подъехать специальная с кондиционером. Открывать двери запрещено. А как высаживать людей и куда? Порекомендовать можно, но технологически это сделать очень трудно», - отметил он.
По его словам, авиакомпании не виноваты в том, что иногда вылеты приходится задерживать, а отвечать в данном случае придется именно им.
«За эти ситуации ответственность несет все-таки аэропорт, потому что какой-то сбой произошел. Например, полный аэровокзал просто и вылеты усложнены. Чтобы высадить пассажира, нужно подгонять спецтранспорт, за которые платят авиакомпании. Бывает, что какая-то неполадка с самолетом, которую можно устранить за полчаса. Это нужно будет подгонять транспорт, людей отвозить в аэропорт, где у выхода уже ждут пассажиры другого рейса. Это будет под 200 человек, где люди будут размещаться и ждать? Авиакомпании сами заинтересованы в том, чтобы никаких сбоев не было, это финансовые затраты. Поэтому такие случаи больше редкость, чем регулярность. Таких случаев по пальцам одной руки пересчитать можно», - заключил собеседник НСН.
Рекомендации разработали после смерти из-за духоты пассажира «Аэрофлота» на рейсе Бангкок-Красноярск, передает «Радиоточка НСН».
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