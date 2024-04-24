«Дорого и сложно»: В авиаотрасли не готовы к высадке пассажиров при задержке рейса

Высадка пассажиров из самолета при недлительной задержке рейса очень затруднительна по техническим причинам, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете в случае высокой температуры в салоне. Допустимая температура в пассажирской кабине составляет от 20 до 25°C. Горбачев эту меру не поддержал.